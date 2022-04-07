14:25 07.04.2022
Жанибек Алимханулы объявил место проведения боя за титул чемпиона мира
Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
21 мая в Лас-Вегасе состоится бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO с британцем Дэнни Дигнумом, сообщает Zakon.kz.
Данная информация появилась на официальной странице казахстанского боксера в Instagram. Бой Алимханулы – Дигнум станет главным событием боксерского вечера Top Rank в Лас-Вегасе.
21 мая. Мы будем сражаться в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе. Это наше шоу! Мы сотворим историю! Наше время пришло! Тренировки в разгаре, – заявила команда Алимханулы.
Жанибек Алимханулы подготовку к бою с британцем проводит в американском Окснарде. Казахстанца готовит Джеймс «Бадди» Макгирт.
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