Жанибек Алимханулы объявил место проведения боя за титул чемпиона мира

Данная информация появилась на официальной странице казахстанского боксера в Instagram. Бой Алимханулы – Дигнум станет главным событием боксерского вечера Top Rank в Лас-Вегасе.

21 мая. Мы будем сражаться в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе. Это наше шоу! Мы сотворим историю! Наше время пришло! Тренировки в разгаре, – заявила команда Алимханулы.

Жанибек Алимханулы подготовку к бою с британцем проводит в американском Окснарде. Казахстанца готовит Джеймс «Бадди» Макгирт.

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