Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:16 08.04.2022

Геннадий Головкин отмечает юбилей – ему исполнилось 40 лет

Бокс Юбилей 40 лет Фото: Instagram/gggboxing
8 апреля казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе празднует юбилей в Токио, сообщает Zakon.kz.

Геннадий Головкин – один из лучших боксеров мира по версии журнала The Ring, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO, бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC в среднем весе.

Бокс 40 лет

Фото: Instagram/gggboxing

Головкин известен в мире бокса как мощный, техничный панчер и нокаутер, выигравший большинство своих поединков досрочно.

Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение девяти лет – с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Входит в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Бокс Юбилей 40 лет

Фото: Instagram/gggboxing

Геннадий Головкин дебютировал на профессиональном ринге в средней весовой категории до 72 кг в 2006 году. И к этому моменту он провел 43 поединка, из них 36 завершил нокаутом, одна ничья и одно поражение. Единственное поражение GGG нанес мексиканец Сауль Альварес.

Свой 44 поединок Головкин проведет 9 апреля, во встрече с суперчемпионом мира по версии WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). 

Мне исполняется 40 лет, чувствую себя отлично. Сколько еще планирую выступать? До тех пор, пока буду чувствовать в себе силы. До тех пор, пока смогу готовиться к поединкам на том уровне, к которому я привык. Чем объясняется мое спортивное долголетие? Отсутствием вредных привычек.Геннадий Головкин

Геннадий и его супруга Алина воспитывают троих детей: у них дочь и два сына.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
В Казахстане повысят базовые расчетные показатели
07.04.2022
Как встать в очередь на получение бесплатного земельного участка под ИЖС
07.04.2022
Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев
07.04.2022
Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области
07.04.2022
Назначен новый аким Атырауской области
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все