Геннадий Головкин отмечает юбилей – ему исполнилось 40 лет
Геннадий Головкин – один из лучших боксеров мира по версии журнала The Ring, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO, бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC в среднем весе.
Фото: Instagram/gggboxing
Головкин известен в мире бокса как мощный, техничный панчер и нокаутер, выигравший большинство своих поединков досрочно.
Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение девяти лет – с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Входит в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.
Фото: Instagram/gggboxing
Свой 44 поединок Головкин проведет 9 апреля, во встрече с суперчемпионом мира по версии WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).
Мне исполняется 40 лет, чувствую себя отлично. Сколько еще планирую выступать? До тех пор, пока буду чувствовать в себе силы. До тех пор, пока смогу готовиться к поединкам на том уровне, к которому я привык. Чем объясняется мое спортивное долголетие? Отсутствием вредных привычек.Геннадий Головкин
Геннадий и его супруга Алина воспитывают троих детей: у них дочь и два сына.
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