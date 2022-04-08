Геннадий Головкин отмечает юбилей – ему исполнилось 40 лет

Геннадий Головкин – один из лучших боксеров мира по версии журнала The Ring, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, действующий чемпион мира по версиям IBF и IBO, бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC в среднем весе.

Фото: Instagram/gggboxing

Головкин известен в мире бокса как мощный, техничный панчер и нокаутер, выигравший большинство своих поединков досрочно.

Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение девяти лет – с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Входит в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Фото: Instagram/gggboxing

Геннадий Головкин дебютировал на профессиональном ринге в средней весовой категории до 72 кг в 2006 году. И к этому моменту он провел 43 поединка, из них 36 завершил нокаутом, одна ничья и одно поражение. Единственное поражение GGG нанес мексиканец Сауль Альварес.

Свой 44 поединок Головкин проведет 9 апреля, во встрече с суперчемпионом мира по версии WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Мне исполняется 40 лет, чувствую себя отлично. Сколько еще планирую выступать? До тех пор, пока буду чувствовать в себе силы. До тех пор, пока смогу готовиться к поединкам на том уровне, к которому я привык. Чем объясняется мое спортивное долголетие? Отсутствием вредных привычек. Геннадий Головкин

Геннадий и его супруга Алина воспитывают троих детей: у них дочь и два сына.

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