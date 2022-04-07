15:28 07.04.2022
В Казахстане повысят базовые расчетные показатели
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект закона, которым вносятся изменения в закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.
Так, планируется установить с 1 апреля 2022 года:
минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;
минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;
месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3180 тенге;
величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.
Кроме того, пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 2022 года вырастут на 4%.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 апреля.