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Законодательство РК
15:28 07.04.2022

В Казахстане повысят базовые расчетные показатели

вырастут базовые расчетные показатели Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект закона, которым вносятся изменения в закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется установить с 1 апреля 2022 года:

  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

  • минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

  • месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3180 тенге;

  • величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.

Кроме того, пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 2022 года вырастут на 4%.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 апреля.

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