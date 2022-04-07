В Казахстане повысят базовые расчетные показатели

Так, планируется установить с 1 апреля 2022 года:

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3180 тенге;

величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 37 389 тенге.

Кроме того, пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 2022 года вырастут на 4%.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 апреля.