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15:48 07.04.2022

Курс доллара снизился еще на четыре тенге

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,87 тенге, снизившись на 3,99 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного упал, до 72,28 тенге (-0,16), при объеме торгов в 21,7 млн юаней.

Курс российского рубля установлен Нацбанком в 5,54 тенге, евро – в 504,33 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-464,5 тенге, евро – по 502-510 тенге, российские рубли – по 5,4-5,75 тенге.

Лариса Черненко
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