15:48 07.04.2022
Курс доллара снизился еще на четыре тенге
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,87 тенге, снизившись на 3,99 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня немного упал, до 72,28 тенге (-0,16), при объеме торгов в 21,7 млн юаней.
Курс российского рубля установлен Нацбанком в 5,54 тенге, евро – в 504,33 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-464,5 тенге, евро – по 502-510 тенге, российские рубли – по 5,4-5,75 тенге.