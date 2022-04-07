441 млрд тенге дополнительно выделят силовикам для повышения боевой готовности

Данные расходы будут направлены на устранение последствий январских событий и выплату компенсации на общую сумму 4,1 млрд тенге. Также деньги будут направлены на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий. В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. Вице-министр финансов Татьяна Савельева

По словам вице-министра, материальная и жилищная помощь оказывается и регионами.

Из 441 млрд тенге на дальнейшее укрепление силовых структур будет предусмотрено 437 млрд тенге: на увеличение оплаты труда и численности силовых органов – 92 млрд тенге, на пополнение материально-технической базы – 91 млрд тенге, на парк военно-транспортной авиации – 15,5 млрд тенге. Также планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами.

Оплата труда в среднем увеличена от 20 до 40% для сотрудников и военнослужащих спецподразделений всех силовых органов. Татьяна Савельева

Принятые меры, по словам вице-министра финансов, будут способствовать повышению уровня общественной безопасности, оперативному реагированию на кризисные ситуации и в целом повышению престижа силовых органов.