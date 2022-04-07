Непобедимый Флойд Мейвезер возвращается на ринг

45-летний Флойд Мейвезер 14 мая сразится с Доном Муром, который ранее не раз был его спарринг-партнером, передает TMZ Sports.

Данный поединок состоится на вертолетной площадке здания Burj Al Arab Hotel под вывеской The Global Titans Fight Series. Это будет 8-раундовый показательный бой.

В рамках предстоящего шоу зрители увидят звезду ММА — легендарного «Паука», бразильца Андерсона Силву. У него схватка со своим соотечественником Бруно Мачадо.

Фото: Instagram/spiderandersonsilva

В последний раз Мейвезер выходил на ринг в июне 2021 года, когда встречался в выставочном бою со ютубером Логаном Полом.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.