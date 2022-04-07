17:20 07.04.2022
Непобедимый Флойд Мейвезер возвращается на ринг
Фото: Instagram/floydmayweather
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший через месяц выйдет на ринг, для проведения выставочного боя в Дубае. Соперником Мейвезера будет другой представитель США – Дон Мур, по прозвищу «Опасный», сообщает Zakon.kz.
45-летний Флойд Мейвезер 14 мая сразится с Доном Муром, который ранее не раз был его спарринг-партнером, передает TMZ Sports.
Данный поединок состоится на вертолетной площадке здания Burj Al Arab Hotel под вывеской The Global Titans Fight Series. Это будет 8-раундовый показательный бой.
В рамках предстоящего шоу зрители увидят звезду ММА — легендарного «Паука», бразильца Андерсона Силву. У него схватка со своим соотечественником Бруно Мачадо.
В последний раз Мейвезер выходил на ринг в июне 2021 года, когда встречался в выставочном бою со ютубером Логаном Полом.
Фото: Instagram/spiderandersonsilva
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