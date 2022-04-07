17:20 07.04.2022
Почти на пять тенге снизился курс доллара за день
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 458,02 тенге, снизившись за день на 4,84 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов 78,36 млн долларов.
На дневных торгах курс доллара составил 458,87 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,93 тенге (+0,33), объем торгов 1,032 млрд рублей.
Курс китайского юаня составил на торгах 72,17 тенге (-0,70), объем торгов 44,1 млн юаней.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457-462,5 тенге, евро – по 500-507 тенге, российские рубли – по 5,4-5,9 тенге.