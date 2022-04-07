Почти на пять тенге снизился курс доллара за день

Объем торгов 78,36 млн долларов.

На дневных торгах курс доллара составил 458,87 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,93 тенге (+0,33), объем торгов 1,032 млрд рублей.

Курс китайского юаня составил на торгах 72,17 тенге (-0,70), объем торгов 44,1 млн юаней.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457-462,5 тенге, евро – по 500-507 тенге, российские рубли – по 5,4-5,9 тенге.