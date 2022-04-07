Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России – МИД РК

В интервью телеканалу «Хабар 24» министр напомнил, что Казахстан миролюбивое государство, которое в свое время добровольно отказалось от ядерного арсенала и проводит курс на мирное решение спорных вопросов в международных отношениях. Казахстан выступает за мирное решение российско-украинского конфликта.

Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди

Поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства, добавил глава МИД РК.