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21:50 07.04.2022

Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России – МИД РК

Санкции против России Фото: primeminister.kz
Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шаги, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу «Хабар 24» министр напомнил, что Казахстан миролюбивое государство, которое в свое время добровольно отказалось от ядерного арсенала и проводит курс на мирное решение спорных вопросов в международных отношениях. Казахстан выступает за мирное решение российско-украинского конфликта.

Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди

Поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства, добавил глава МИД РК.

Константин Вноровский
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