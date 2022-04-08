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07:56 08.04.2022

Япония объявит о новых санкциях против России

премьер-министр Японии Фото: Twitter/JPN_PMO
7 апреля лидеры стран Группы семи высказали стремление ускорить реализацию планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на запланированной 8 апреля пресс-конференции объявит о новых санкциях против России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые санкционные меры могут, в частности, затронуть область энергетики, включая ограничения на импорт российского угля. Начало пресс-конференции ожидается после 18:00 (15:00 по времени Нур-Султана).

Ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда объявил о том, что власти будут постепенно снижать объем импорта угля из РФ. В 2021 году на Россию пришлось около 11% всего закупаемого Японией за границей угля.

7 апреля лидеры стран Группы семи (G7) высказали стремление ускорить реализацию планов по снижению зависимости от России в сфере энергетики, которые включают постепенное прекращение и запрет импорта российского угля.

Данияр Кунафин
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