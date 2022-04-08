08:43 08.04.2022
239 казахстанцев с COVID-19 лечатся в стационарах
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 20 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2213 человек (1201+ и 1012 КВИ-), из них в стационарах – 239, на амбулаторном уровне – 1974.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 24,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 4.
Фото: Минздрав РК