239 казахстанцев с COVID-19 лечатся в стационарах

На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2213 человек (1201+ и 1012 КВИ-), из них в стационарах – 239, на амбулаторном уровне – 1974.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 24,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 4.