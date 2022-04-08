Скончалась экс-министр образования Шамша Беркимбаева

Бывший министр образования Казахстана Шамша Беркимбаева скончалась в возрасте 79 лет. Министр образования Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования в Facebook.

Аймагамбетов отметил, что Шамша Беркимбаева внесла большой вклад в развитие образования и науки в Казахстане.

Шамша Копбаевна уделяла особое внимание развитию сельских школ и созданию условий для поддержки одаренных детей. Во время рабочих встреч Шамша Копбаевна всегда делилась со мной своим опытом и советами, следила за нововведениями в нашей сфере. Асхат Аймагамбетов

Шамша Беркимбаева начинала трудовой путь сельским учителем. В разные годы работала директором школы, секретарем компартии Алматинской области, заместителем министра образования, первым секретарем посольства Казахстана в Кыргызстане, руководителем Управления образования Алматинской области, а также депутатом Сената Парламента Казахстана.

С 2003 по 2011 год она была ректором КазНацЖенПУ.