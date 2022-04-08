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Законодательство РК
09:30 08.04.2022

В Павлодаре первоклассник отравился марганцовкой в школе

марганцовка Фото: wikimedia
В марте в одной из школ Павлодара ученик первого класса, оставшись без присмотра, открыл шкаф, где нашел бутылек с марганцовкой и насыпал себе в рот, передает Zakon.kz.

Ребенок был доставлен в больницу.

Полицейскими установлено, что за несколько дней до случившегося, воспитатель данного класса взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика. Затем, в спешке убрала бутылек с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 141 УК РК (не надлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Анастасия Стативкина
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