09:30 08.04.2022
В Павлодаре первоклассник отравился марганцовкой в школе
Фото: wikimedia
В марте в одной из школ Павлодара ученик первого класса, оставшись без присмотра, открыл шкаф, где нашел бутылек с марганцовкой и насыпал себе в рот, передает Zakon.kz.
Ребенок был доставлен в больницу.
Полицейскими установлено, что за несколько дней до случившегося, воспитатель данного класса взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика. Затем, в спешке убрала бутылек с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре. Пресс-служба ДП Павлодарской области
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 141 УК РК (не надлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
Назначена судебно-медицинская экспертиза.