В Павлодаре первоклассник отравился марганцовкой в школе

Ребенок был доставлен в больницу.

Полицейскими установлено, что за несколько дней до случившегося, воспитатель данного класса взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика. Затем, в спешке убрала бутылек с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 141 УК РК (не надлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.