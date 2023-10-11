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Ученик нашел червя в школьном обеде в Павлодаре

Ученик нашел червя в школьном обеде в Павлодаре Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Павлодаре в одной из средних общеобразовательных школ произошел неприятный инцидент – ученик нашел червя в обеде, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что это произошло в СОШ №42. Школьник сфотографировал свою "находку" и отправил маме снимок, который опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

"Сегодня в 42 школе на обед попался червь. Опубликуйте, пожалуйста, и укажите, какие инстанции должны это знать. Проверка должна быть 100%", – говорится под публикацией.

Возмущения павлодарцев не заставили себя долго ждать:

  • "Еда и без червя выглядит не очень".
  • "Кошмар! Вообще блюдо не вызывает аппетит, еще и с таким сюрпризом".
  • "Да все столовые надо проверять во всех школах. И не предупреждать, что едет проверка".
  • "Это же не дорогой ресторан, чтобы брать и подкидывать себе в еду специально червя, чтобы не платить".
  • "Когда уже это все прекратится, постоянные жалобы на школьную еду. Я училась в этой школе, мне сейчас 41 год, и там так и было – антисанитария всегда!"
  • "У меня сын учится в 42. Он не кушает вообще, говорит, что невозможно кушать, готовят просто ужасно, а если что-то вкусное, то дают очень маленькие порции".
  • "Пока взрослые, которые работают в школьных столовых, будут так относиться к чужим детям, а к своим нести все, что плохо лежит у вас на кухне, вам бумеранг прилетит за это. Так нельзя делать".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто встал на защиту школьной столовой. Они предположили, что ученик сам подкинул в еду червя, чтобы привлечь внимание друзей и одноклассников:

  • "Я лично учился в 42 школе, всегда все было вкусно. Сам лично не верю этой информации".
  • "Как он не разварился при готовке супа… Значит, попал туда уже в готовый суп, вопрос, откуда…"
  • "Червяк? Если в других тарелках не было обнаружено, скорее всего, подкинули либо с головы чьей-то упал, кто был на улице".
  • "Ученик добавил червя в кашу, возможно, чтобы привлечь к себе внимание. Червь не мог никак выжить после приготовления".
  • "А почему червь в количестве одной штуки? Где другие тарелки? Такой свежий червь? Неужели больше ни один из тысячи учащихся и учителей не увидели подобного?"
  • "Ну, в крупе, видимо, был червячок. Ну если за день сварили мешок крупы, то просто физически это проследить невозможно... А вообще, надо проверять поставщика и производителя данной крупы. Но, конечно, на повара легче скинуть".
  • "Очевидно, что один из учеников решил произвести впечатление перед друзьями или одноклассниками, и поставить под сомнение работу школьной столовой, добавив живого червя в кашу. Множество людей и знакомых с этой школы, высказывают только положительные отзывы о столовой".

На инцидент отреагировала администрация средней общеобразовательной школы им. М. Ауэзова №42:

"Сегодня в каше был обнаружен живой фруктовый червь. Проведена оперативная проверка администрацией, ученическим самоуправлением и представителем родительской общественности готовой продукции и крупы, из которой была приготовлена каша. По итогам проверки было установлено, что крупа, из которой была приготовлена каша, свежая. Приготовленная каша также была свежей. В школьной столовой сегодня были в продаже яблоки".

Вместе с тем, хоть и лаконично, на кашу с "сюрпризом" отреагировали и в Управлении образования Павлодарской области:

"Ваше обращение принято".

2 октября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в столовой одной из школ, расположенных в Алматинской области, младшеклассникам раздали просроченные йогурты. В результате проведенного мониторинга качества питания было установлено, что йогурт "Растишка", произведенный компанией "Айналайн", был просрочен. В связи с этим было запрещено его использование.

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В школьной столовой Алматинской области опять нашли просроченные продукты

А 3 октября в школьных столовых села Туздыбастау Талгарского района Алматинской области выявили просроченный кефир. Повара объяснили, что из-за выходных они не получили кефир от поставщиков и решили закупить молочный продукт на рынке. Позже стало известно, что у кефира истек срок годности, но детям его не подавали, так как он был запланирован в меню на 4 октября.

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