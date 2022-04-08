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Законодательство РК
10:05 08.04.2022

Задержан замначальника Департамента полиции Павлодарской области

задержан Фото: Zakon.kz
Задержан заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств. Начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.
В рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств. Пресс-служба МВД РК

Создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 Уголовного кодекса РК.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Анастасия Стативкина
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