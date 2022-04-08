ПРАВМЕДИА: Как зарегистрировать некоммерческую организацию в Казахстане

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: «Создание и регистрация некоммерческих организаций в РК. Практические особенности».

Вы узнаете:

Что такое некоммерческая организация (НКО), с какой целью она создается и какие виды НКО бывают.

Какие документы необходимо собрать для создания НКО.

Каковы особенности создания, государственной регистрации и ликвидации НКО.

Основные требования и ограничения при регистрации НКО.

Что делать заявителю при получении отказа в регистрации. Этапы урегулирования конфликтов.

Также мы разберем практические кейсы при регистрации НКО.

Ведущие эфира: Олжас Алимов, магистр юридических наук, сеньор-лектор ВШП «Әділет» Каспийского университета, директор юридического департамента АО «КБТУ», заместитель председателя ПЮК «Центр правовой защиты и оказания юридических услуг» и Акерке Кожахметова, руководитель отдела регистрации юридических лиц Департамента юстиции г. Алматы.