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Законодательство РК
11:00 08.04.2022

ПРАВМЕДИА: Как зарегистрировать некоммерческую организацию в Казахстане

Некоммерческая организация, Казахстан, регистрация Фото: pexels
Смотрите прямой эфир вебинара «Как зарегистрировать некоммерческую организацию в Казахстане». Ведущие – Олжас Алимов, Акерке Кожахметова, передает Zakon.kz.

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: «Создание и регистрация некоммерческих организаций в РК. Практические особенности».

Вы узнаете:

  • Что такое некоммерческая организация (НКО), с какой целью она создается и какие виды НКО бывают.

  • Какие документы необходимо собрать для создания НКО.

  • Каковы особенности создания, государственной регистрации и ликвидации НКО.

  • Основные требования и ограничения при регистрации НКО.

  • Что делать заявителю при получении отказа в регистрации. Этапы урегулирования конфликтов.

  • Также мы разберем практические кейсы при регистрации НКО.

Ведущие эфира: Олжас Алимов, магистр юридических наук, сеньор-лектор ВШП «Әділет» Каспийского университета, директор юридического департамента АО «КБТУ», заместитель председателя ПЮК «Центр правовой защиты и оказания юридических услуг» и Акерке Кожахметова, руководитель отдела регистрации юридических лиц Департамента юстиции г. Алматы.

Анастасия Стативкина
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