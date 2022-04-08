10:30 08.04.2022
С днем рождения, легенда: Димаш Кудайберген обратился к Джеки Чану
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген поздравил гонконгского актера Джеки Чана с днем рождения, опубликовав совместное фото на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
С днем рождения, легенда. Желаю тебе всего наилучшего. Ты пример не только для меня, но и для всех людей, – гласит подпись к публикации.
Комментаторы присоединились к словам певца и пожелали здоровья знаменитому актеру.
Стоит отметить, что Кудайберген и Джеки Чан знакомы не первый год. В 2017 году они исполнили композицию на китайском кинофестивале.
Димаш сделал подарок Джеки Чану
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Еще в конце 2019 года Димаша Кудайбергена признали самым популярным зарубежным артистом в Китае.