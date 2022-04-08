Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:30 08.04.2022

С днем ​​рождения, легенда: Димаш Кудайберген обратился к Джеки Чану

поздравление Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген поздравил гонконгского актера Джеки Чана с днем рождения, опубликовав совместное фото на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
С днем ​​рождения, легенда. Желаю тебе всего наилучшего. Ты пример не только для меня, но и для всех людей, – гласит подпись к публикации.

Комментаторы присоединились к словам певца и пожелали здоровья знаменитому актеру.

Стоит отметить, что Кудайберген и Джеки Чан знакомы не первый год. В 2017 году они исполнили композицию на китайском кинофестивале.

Новость по теме

Димаш сделал подарок Джеки Чану

Еще в конце 2019 года Димаша Кудайбергена признали самым популярным зарубежным артистом в Китае.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Казахстан Китай
В Казахстане повысят базовые расчетные показатели
07.04.2022
Как встать в очередь на получение бесплатного земельного участка под ИЖС
07.04.2022
Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев
07.04.2022
Назначен новый аким Атырауской области
07.04.2022
Почти на пять тенге снизился курс доллара за день
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все