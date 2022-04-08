Миннацэкономики предлагает отменить ответственность за неосвоение бюджета по нацпроектам

Об этом Азамат Амрин заявил на встрече с уполномоченными госорганами по вопросам перезагрузки бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.

Вице-министр национальной экономики РК напомнил, что правительству было поручено разработать проект закона по внедрению элементов блочного бюджета, проработать подходы, которые направлены на решение основных задач, связанных с укреплением бюджетных программ, упрощением бюджетных процедур, с обеспечением гибкости в управлении бюджетными средствами, а также эффективности использования бюджетных средств.

На сегодня, по словам Амрина, предлагаются такие поправки, как стабилизировать лимиты путем разделения на четыре блока:

первый блок — расходы постоянного характера,

второй — расходы на реализацию мероприятий национальных проектов,

третий — расходы на формирование резервов,

четвертый — расходы, не отнесенные к первым трем блокам.

Как уточнил вице-министр, лимиты расходов предлагается устанавливать с разделением на базовые расходы и на новые инициативы, а администраторам бюджетных программ в рамках нацпроектов предлагается дать возможность самостоятельно перераспределять средства в рамках одной бюджетной программы, а также доиспользовать неиспользованные средства по нацпроектам в следующем году.

Такая практика у нас бывает, когда в конце года остаются денежные средства по различным причинам, поэтому предлагается дать возможность, чтобы деньги были использованы в следующем году. Мы предлагаем изменение подходов по срокам формирования прогноза социально-экономического развития. Это делается в два этапа: до 15 апреля и до 1 августа, а сейчас предлагается делать в один этап – до 1 июля. Мы предлагаем сдвинуть сроки. Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин

Он отметил, что дополнительное предложение, которое предлагается сделать в рамках законопроекта, — отменить ответственность за неосвоение бюджетных средств и заменить ее на ответственность за недостижение результата.