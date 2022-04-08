Миннацэкономики предлагает отменить ответственность за неосвоение бюджета по нацпроектам
Об этом Азамат Амрин заявил на встрече с уполномоченными госорганами по вопросам перезагрузки бюджетных процессов и внедрения блочного бюджета в Сенате.
Вице-министр национальной экономики РК напомнил, что правительству было поручено разработать проект закона по внедрению элементов блочного бюджета, проработать подходы, которые направлены на решение основных задач, связанных с укреплением бюджетных программ, упрощением бюджетных процедур, с обеспечением гибкости в управлении бюджетными средствами, а также эффективности использования бюджетных средств.
На сегодня, по словам Амрина, предлагаются такие поправки, как стабилизировать лимиты путем разделения на четыре блока:
первый блок — расходы постоянного характера,
второй — расходы на реализацию мероприятий национальных проектов,
третий — расходы на формирование резервов,
четвертый — расходы, не отнесенные к первым трем блокам.
Как уточнил вице-министр, лимиты расходов предлагается устанавливать с разделением на базовые расходы и на новые инициативы, а администраторам бюджетных программ в рамках нацпроектов предлагается дать возможность самостоятельно перераспределять средства в рамках одной бюджетной программы, а также доиспользовать неиспользованные средства по нацпроектам в следующем году.
Такая практика у нас бывает, когда в конце года остаются денежные средства по различным причинам, поэтому предлагается дать возможность, чтобы деньги были использованы в следующем году. Мы предлагаем изменение подходов по срокам формирования прогноза социально-экономического развития. Это делается в два этапа: до 15 апреля и до 1 августа, а сейчас предлагается делать в один этап – до 1 июля. Мы предлагаем сдвинуть сроки.Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин
Он отметил, что дополнительное предложение, которое предлагается сделать в рамках законопроекта, — отменить ответственность за неосвоение бюджетных средств и заменить ее на ответственность за недостижение результата.
У нас национальные проекты привязаны все к индикаторам, за каждым закреплено ответственное должностное лицо. Мы говорим о том, что если есть индикатор, если в рамках 3-5 лет средства выделяются, этот индикатор должен быть достигнут. Если не достигается, то возникает ответственность в этом случае. В части нацпроектов предлагается заменить ответственность за неосвоение на ответственность за недостижение результатов... Сейчас есть адмответственность и ответственность госслужащего. В рамках госслужбы это выговор и строгий выговор, а также административная ответственность. Азамат Амрин