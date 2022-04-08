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11:19 08.04.2022

Дождливые выходные ожидают казахстанцев

дождь, город Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 апреля. На большей части территории страны ожидаются дожди, туман и ветер, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдет дождь, на северо-западе республики в ночные часы – снег и дождь. РГП «Казгидромет»

В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь северные, восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона. В связи с этим здесь ожидается ясная погода без осадков и постепенное повышение температур.РГП «Казгидромет»

По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра.

Анастасия Стативкина
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