11:19 08.04.2022
Дождливые выходные ожидают казахстанцев
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 апреля. На большей части территории страны ожидаются дожди, туман и ветер, передает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдет дождь, на северо-западе республики в ночные часы – снег и дождь. РГП «Казгидромет»
В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами.
Лишь северные, восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона. В связи с этим здесь ожидается ясная погода без осадков и постепенное повышение температур.РГП «Казгидромет»
По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра.