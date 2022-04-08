11:34 08.04.2022
Касым-Жомарт Токаев сменил послов в Монголии и Китае
Фото: Zakon.kz
Соответствующие документы опубликовали на сайте Акорды.
Указом главы государства:
Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла РК в Китайской Народной Республике.
Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, - говорится в тексте.
Другим указом президента Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла РК в Монголии.