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Законодательство РК
11:34 08.04.2022

Касым-Жомарт Токаев сменил послов в Монголии и Китае

рк, послы, монголия, китай, токаев, назначение Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Монголии и Китае, передает Zakon.kz.

Соответствующие документы опубликовали на сайте Акорды.

Указом главы государства:

  • Койшибаев Габит Бейбутович назначен Чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла РК в Китайской Народной Республике.

  • Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, - говорится в тексте.

Другим указом президента Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла РК в Монголии.

Динара Халдарова
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