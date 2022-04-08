12:11 08.04.2022
Подросток угнал машину отца и перевернулся в Актюбинской области
Фото: pixabay
В Актюбинской области школьник без спроса взял у родителей машину покататься и перевернулся. Малолетний водитель и его пассажир госпитализированы, передает Zakon.kz.
ДТП произошло на 1 км автодороги Кенкияк – Саркуль 7 апреля. Как установлено, девятиклассник без разрешения взял машину отца и катался со своим одноклассником на трассе.
Несовершеннолетний водитель Lada Granta, двигаясь со стороны села Саркуль в направлении поселка Кенкияк в Темирском районе, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Как отметили в полиции, 15-летний школьник и его пассажир госпитализированы.