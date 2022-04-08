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12:11 08.04.2022

Подросток угнал машину отца и перевернулся в Актюбинской области

дорожное происшествие с переворачиванием авто Фото: pixabay
В Актюбинской области школьник без спроса взял у родителей машину покататься и перевернулся. Малолетний водитель и его пассажир госпитализированы, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на 1 км автодороги Кенкияк – Саркуль 7 апреля. Как установлено, девятиклассник без разрешения взял машину отца и катался со своим одноклассником на трассе.

Несовершеннолетний водитель Lada Granta, двигаясь со стороны села Саркуль в направлении поселка Кенкияк в Темирском районе, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как отметили в полиции, 15-летний школьник и его пассажир госпитализированы.

Оксана Житникова
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