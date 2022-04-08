Подросток угнал машину отца и перевернулся в Актюбинской области

ДТП произошло на 1 км автодороги Кенкияк – Саркуль 7 апреля. Как установлено, девятиклассник без разрешения взял машину отца и катался со своим одноклассником на трассе.

Несовершеннолетний водитель Lada Granta, двигаясь со стороны села Саркуль в направлении поселка Кенкияк в Темирском районе, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как отметили в полиции, 15-летний школьник и его пассажир госпитализированы.