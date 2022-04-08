Главный фаворит Лиги Европы сыграл вничью в первом матче четвертьфинала

В противостоянии «Айнтрахта» из Франкфурта и каталонской «Барселоны» после безголевого первого тайма мячи были забиты во второй половине игры.

Счет открыли хозяева: 20-летний Ансгар Кнауфф вывел немцев вперед. «Барса» отыгралась на 66-й минуте благодаря точному удару Феррана Торреса.

В других матчах четвертьфинала ЛЕ зафиксированы следующие результаты:

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия) – 1:1.

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) – 1:0.

«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Лион» (Франция) – 1:1.

Ответные матчи стадии четвертьфинала ЛЕ пройдут 14 апреля.

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