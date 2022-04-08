12:03 08.04.2022
Главный фаворит Лиги Европы сыграл вничью в первом матче четвертьфинала
Фото: Instagram/europaleague
Состоялись первые матчи стадии четвертьфинала футбольной Лиги Европы. Один из основных претендентов на победу в этом клубном турнире – испанская «Барселона» – разошлась миром с немецким «Айнтрахтом» – 1:1, сообщает Zakon.kz.
В противостоянии «Айнтрахта» из Франкфурта и каталонской «Барселоны» после безголевого первого тайма мячи были забиты во второй половине игры.
Счет открыли хозяева: 20-летний Ансгар Кнауфф вывел немцев вперед. «Барса» отыгралась на 66-й минуте благодаря точному удару Феррана Торреса.
В других матчах четвертьфинала ЛЕ зафиксированы следующие результаты:
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия) – 1:1.
«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) – 1:0.
«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) – «Лион» (Франция) – 1:1.
Ответные матчи стадии четвертьфинала ЛЕ пройдут 14 апреля.
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