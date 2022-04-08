Какие санкции введены против России – путеводитель по ограничениям
7 апреля 2022 года
Блокирующие санкции США против Сбербанка и Альфа-банка.
Минфин США наложил санкции на российские даркнет-площадку и биржу виртуальной валюты.
Великобритания замораживает активы еще 8 физических лиц и 2 банков.
Новая Зеландия ввела тарифы в размере 35% на импорт из РФ и расширила санкционный список.
6 апреля
Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию.
Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций против России.
5 апреля
Некоторые государства приостановили получение россиянами «гражданства за инвестиции».
ЕБРР приостановил доступ России к финансам банка.
4 апреля
Минфин Великобритании разрешил ЦБ РФ платить по нерублевым займам до 30 июня.
США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси.
1 апреля
Япония ввела новые санкции из-за КНДР.
Аукционные дома запретили продавать на торгах предметы роскоши клиентам из России.
Великобритания ввела новые санкции против физических лиц и организаций.
США добавили в российский санкционный список новых граждан и организации.
31 марта
Япония запретила экспорт в Россию банкнот, золотых монет и слитков.
30 марта
Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство федерации России.
Суверенный фонд ОАЭ приостанавливает инвестиции в Россию.
ЕС и Великобритания расширили санкции в отношении России за счет «правила 50%».
Еврокомиссия рекомендует государствам-членам отменить «золотые паспорта» россиян.
Более подробно об антироссийских санкциях и ограничениях можно узнать здесь.