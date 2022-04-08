Какие санкции введены против России – путеводитель по ограничениям

7 апреля 2022 года

Блокирующие санкции США против Сбербанка и Альфа-банка.

Минфин США наложил санкции на российские даркнет-площадку и биржу виртуальной валюты.

Великобритания замораживает активы еще 8 физических лиц и 2 банков.

Новая Зеландия ввела тарифы в размере 35% на импорт из РФ и расширила санкционный список.

6 апреля

Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию.

Евросоюз анонсировал пятый пакет санкций против России.

5 апреля

Некоторые государства приостановили получение россиянами «гражданства за инвестиции».

ЕБРР приостановил доступ России к финансам банка.

4 апреля

Минфин Великобритании разрешил ЦБ РФ платить по нерублевым займам до 30 июня.

США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси.

1 апреля

Япония ввела новые санкции из-за КНДР.

Аукционные дома запретили продавать на торгах предметы роскоши клиентам из России.

Великобритания ввела новые санкции против физических лиц и организаций.

США добавили в российский санкционный список новых граждан и организации.

31 марта

Япония запретила экспорт в Россию банкнот, золотых монет и слитков.

30 марта

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство федерации России.

Суверенный фонд ОАЭ приостанавливает инвестиции в Россию.

ЕС и Великобритания расширили санкции в отношении России за счет «правила 50%».

Еврокомиссия рекомендует государствам-членам отменить «золотые паспорта» россиян.

Более подробно об антироссийских санкциях и ограничениях можно узнать здесь.