События вокруг Украины: Евросоюз анонсировал новые санкции против России

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Еврокомиссия подготовила 12-й пакет санкций против России. В него войдет запрет на импорт алмазов, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Евросоюз уже ввел 11 пакетов беспрецедентных санкций против России с февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Боррель сообщил, что работа над санкционным пакетом практически завершена. В частности, речь идет о персональных мерах, а также экономических и секторальных ограничениях. Он уточнил, что анонсированный проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии и после этого будет представлен на утверждение.

Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. В этом признался глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС. Боррель уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок.

Под Херсоном под обстрел попал автомобиль, ранена двухмесячная девочка, погиб мужчина (видимо, ее дедушка). В результате обстрела в пригороде Херсона погиб мужчина, ранен двухмесячный ребенок и его мать, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, под артиллерийский обстрел попал автомобиль, в котором "девочка и ее родные возвращались с медосмотра".

Украинская делегация под руководством вице-премьера Юлии Свириденко прибыла в США, сообщил в телеграме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В 2024 году Германия планирует предоставить Украине военной помощи на сумму 8 миллиардов евро (8,5 млрд долларов), сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на собственные источники. Это решение одобрила правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и теперь его должен одобрить парламент. Это может состояться уже на следующей неделе, сказал источник Bloomberg.

Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих компаний, заявил глава МИД Петер Сийярто.

Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 13 ноября сообщил суд на своем сайте. Уточняется, что рассмотрение уголовного дела осуществлялось в отсутствие обвиняемого, так как экс-нардеп, предположительно, находится в России.

Акции протеста с призывом демобилизовать солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах страны. Об этом сообщила украинская газета "Страна.ua". В сообщении в Telegram-канале написали о прошедших сегодня по всей Украине митингах, на которые пришли родственники мобилизованных с требованием отправить военнослужащих украинской армии на ротацию и дать им отдых. Также многие из них держали плакаты с призывами демобилизовать тех солдат, которые находится на передовой с февраля 2022 года. Читайте также Умерла старшая сестра Дональда Трампа Премьер-министр Польши подал в отставку вместе со своим правительством Армия Израиля взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа

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