События вокруг Украины: Евросоюз анонсировал новые санкции против России
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Еврокомиссия подготовила 12-й пакет санкций против России. В него войдет запрет на импорт алмазов, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Евросоюз уже ввел 11 пакетов беспрецедентных санкций против России с февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.
- Боррель сообщил, что работа над санкционным пакетом практически завершена. В частности, речь идет о персональных мерах, а также экономических и секторальных ограничениях. Он уточнил, что анонсированный проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии и после этого будет представлен на утверждение.
- Евросоюз не успеет до конца 2023 года поставить Украине миллион обещанных боеприпасов. В этом признался глава евродипломатии Жозеп Боррель, его цитирует ТАСС. Боррель уточнил, что ЕС не отказывается от идеи поставок для Киева, а лишь переносит срок.
- Под Херсоном под обстрел попал автомобиль, ранена двухмесячная девочка, погиб мужчина (видимо, ее дедушка). В результате обстрела в пригороде Херсона погиб мужчина, ранен двухмесячный ребенок и его мать, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, под артиллерийский обстрел попал автомобиль, в котором "девочка и ее родные возвращались с медосмотра".
- Украинская делегация под руководством вице-премьера Юлии Свириденко прибыла в США, сообщил в телеграме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- В 2024 году Германия планирует предоставить Украине военной помощи на сумму 8 миллиардов евро (8,5 млрд долларов), сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на собственные источники. Это решение одобрила правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и теперь его должен одобрить парламент. Это может состояться уже на следующей неделе, сказал источник Bloomberg.
- Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих компаний, заявил глава МИД Петер Сийярто.
- Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом 13 ноября сообщил суд на своем сайте. Уточняется, что рассмотрение уголовного дела осуществлялось в отсутствие обвиняемого, так как экс-нардеп, предположительно, находится в России.
- Акции протеста с призывом демобилизовать солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах страны. Об этом сообщила украинская газета "Страна.ua". В сообщении в Telegram-канале написали о прошедших сегодня по всей Украине митингах, на которые пришли родственники мобилизованных с требованием отправить военнослужащих украинской армии на ротацию и дать им отдых. Также многие из них держали плакаты с призывами демобилизовать тех солдат, которые находится на передовой с февраля 2022 года.
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