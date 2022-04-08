О платежном балансе за 2021 год рассказали в Нацбанке

Об основных факторах, повлиявших на улучшение текущего счета в 2021 году, рассказал директор Департамента платежного баланса НБК Азат Ускенбаев.

По его словам, основным двигателем улучшения текущего счета являлся рост экспорта товаров на 27,5%, до 60,3 млрд долл. США. Это объясняется в первую очередь высокими ценами на экспортируемое сырье – нефть и металлы, совокупная доля которых составила около 70% экспорта 2021 года.

Рост цен на нефть привел к двузначному росту экспорта нефти и газового конденсата в сравнении с 2020 годом. Кроме того, продажи цветных металлов выросли на 1,2 млрд долл. США, до 6,1 млрд долл. США, черных металлов – на 1,8 млрд долл. США, до 5,0 млрд долл. США. В оставшейся части экспорта также преобладают сырьевые товары, такие как пшеница, железная руда и ферросплавы. Директор Департамента Нацбанка Азамат Ускенбаев

О выплатах прямым иностранным инвесторам

Иностранные инвестиции сконцентрированы в сырьевых отраслях экономики. Поэтому рост цен ведет не только к росту экспорта, но и к повышению доходов к выплате иностранным прямым инвесторам. Таким образом, при росте цен на сырье не происходит пропорционального улучшения текущего счета, давление на текущий счет сохраняется, отметил Ускебаев.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом цены на нефть выросли на 69,2%, с 41,8 до 70,7 долл. за баррель, индекс цен на металлы GPMI (Global price of Metal index) – на 46,9%, с 139,8 до 205,4. В совокупности это обусловило рост доходов иностранных прямых инвесторов (дивидендов и реинвестиций) на 62,1%, до 22,8 млрд долл. США.

О структурных проблемах платежного баланса и влиянии импортозависимости на его показатели

Как отметил глава департамента, концентрация иностранных инвестиций в сырьевом секторе – это одна из структурных проблем платежного баланса Казахстана. Другая и не менее значимая – высокая зависимость страны от импорта.

Последние годы импорт держится на высоких уровнях. Растущая инфляция в странах – торговых партнерах на протяжении всего прошлого года, платежеспособный спрос населения и бизнеса, а также отсутствие внутреннего производства стимулировали рост импорта и, как результат, препятствовали улучшению текущего счета. Импорт товаров по методологии платежного баланса превысил показатели 2020 года на 7,1%, составив 39,7 млрд долл. США, и был на уровне допандемийного 2019 года. Директор Департамента Нацбанка Азамат Ускенбаев

О наблюдаемых изменениях в импорте

По словам Азамата Ускенбаева, если в предыдущие периоды основными драйверами прироста импорта являлись инвестиционные и промежуточные товары, то в прошлом году заметно рос импорт потребительских товаров, в особенности непродовольственных. Потребительский импорт достиг 12,4 млрд долл. США – максимума за последние 7 лет.

Казахстанцы из непродовольственных потребительских товаров (импорт в 2021 году – 8,9 млрд долл. США) в основном покупали импортные автомобили, телефоны, компьютеры, лекарства, одежду и обувь, из продовольственных (3,6 млрд долл. США) – мучные кондитерские изделия, напитки, сахар, шоколад, мясо птицы, сыры и творог, чай, колбасные изделия.

О влиянии импорта на обменный курс тенге

Влияние импорта на обменный курс обусловлено тем, что импорт порождает спрос на иностранную валюту для его оплаты, сказал Ускенбаев.

Однако, заметил он, здесь необходимо учитывать казахстанскую специфику. Она заключается в следующем: некоторая часть промежуточного и инвестиционного импорта финансируется иностранными прямыми инвестициями. Так как эти объемы не проходят через внутренний валютный рынок, давление на курс тенге они не оказывают.

Спрос на валюту на внутреннем рынке порождает та часть промежуточного и инвестиционного импорта, которая закупается за счет фискальных расходов и средств бизнеса, не финансируемого иностранными инвестициями, а также потребительский импорт.

Импорт промежуточных и инвестиционных товаров при эффективности дальнейшего использования таких товаров обоснован, поскольку способствует развитию внутреннего производства.

В потребительских же товарах мы видим возможности для замещения импорта и, как следствие, снижения давления на обменный курс. Некоторые относительно простые позиции при эффективном и рациональном использовании ресурсов можно производить внутри страны.

К таким товарам, например, можно отнести сахар, яблоки, сыры, колбасы, мясо птицы, бытовую химию, одежду и обувь. Таким образом, в 2021 году существенные объемы потребительского импорта были одним из основных факторов повышенного спроса на иностранную валюту.

О влиянии геополитической ситуации на показатели импорта в текущем году

Россия является одним из основных торговых партнеров Казахстана. Ее доля в импорте 2021 года составила 42% (в среднем за последние 5 лет – 38%). Как сильно изменится импорт в текущем году, будет зависеть от различных факторов, включающих в себя размеры и продолжительность санкций, динамику мировой инфляции, возможности быстрой переориентации на иные логистические цепочки, покупательскую способность населения, внутренние запреты России на вывоз определенных товарных групп.

Например, в прошлом году большие объемы импорта составили российские автомобили и их комплектующие. Однако на сегодняшний день мы наблюдаем приостановку работы автомобильных заводов в РФ ввиду санкционных ограничений, что, безусловно, повлияет и на наш рынок. Другим примером является запрет России на экспорт сахара. Кроме прочего, часть товаров, импортируемых из зарубежных стран, доставлялась к нам через территорию России. Здесь еще нужно учитывать темпы инфляции у нашего северного соседа, которые будут повышать стоимость российских товаров. Директор Департамента Нацбанка Азамат Ускенбаев

По его словам, все будет зависеть от обменного курса, инфляционного дифференциала между двумя странами, ситуации с логистическими цепочками и от того, как будет дальше развиваться ситуация с запретами на вывоз определенных товаров из России.

«Полагаю, что во время предварительной оценки платежного баланса за первый квартал 2022 года, которую мы опубликуем в конце апреля, у нас уже будет более развернутый ответ на данный вопрос», – заключил Азамат Ускенбаев.