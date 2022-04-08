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Законодательство РК
14:08 08.04.2022

В Казахстане расширят способы подачи информации о приехавших в гости иностранцах

расширение системы подачи информации о приехавших иностранцах Фото: pixabay
МВД РК подготовило изменение в Правила предоставления принимающими лицами информации о пребывающих у них иммигрантах, а также транзитного проезда иностранцев и лиц без гражданства по территории РК, сообщает Zakon.kz.

Это можно будет сделать также через информационную систему «e-Qonag» посредством веб-сайта eqonaq.kz пользователями системы.

«eQonaq» – информационная система для сбора и учета туристического потока и миграционного контроля. Она создана в рамках реализации государственной программы развития туристической отрасли Министерством культуры и спорта при содействии МВД РК.

Кроме того, подать уведомление о прибывших иностранцах можно старыми способами:

  1. на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте МВД РК;

  2. через визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» посредством персональной электронной цифровой подписи через веб-сайты vmp.gov.kz или еgov.kz.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 апреля.

Лариса Черненко
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