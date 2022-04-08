В Казахстане расширят способы подачи информации о приехавших в гости иностранцах

Это можно будет сделать также через информационную систему «e-Qonag» посредством веб-сайта eqonaq.kz пользователями системы.

«eQonaq» – информационная система для сбора и учета туристического потока и миграционного контроля. Она создана в рамках реализации государственной программы развития туристической отрасли Министерством культуры и спорта при содействии МВД РК.

Кроме того, подать уведомление о прибывших иностранцах можно старыми способами:

на бумажном носителе непосредственно в органы внутренних дел по адресам, размещенным на сайте МВД РК; через визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» посредством персональной электронной цифровой подписи через веб-сайты vmp.gov.kz или еgov.kz.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 21 апреля.