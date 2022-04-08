Изменить счет для получения казахстанцами пенсий и пособий станет еще удобнее

Это особенно актуально на фоне предстоящей индексации социальных выплат. Напомним, в начале апреля 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии было принято важное решение – проиндексировать пенсии и пособия казахстанцев еще на 4%.

По словам вице-премьера Ералы Тугжанова, такие меры продиктованы изменением коридора инфляции до 8-10%. К слову, предыдущее увеличение произошло 1 января 2022 года и подразумевало рост государственных пособий на 5% и пенсий – на 7%. С учетом последних поправок совокупный рост социальных выплат составит 9%, а пенсий – 11% по сравнению с 2021 годом.

Пока правительство принимает меры по индексации пенсий и пособий, Halyk Bank упростил процесс изменения счета для получения данных выплат. Т.е. теперь изменить счет для получения пенсий или пособий на карту Halyk Bank возможно онлайн, через приложение Halyk Homebank. Вдобавок сервис позволяет поменять банковский счет для получения пенсий и пособий, не посещая ЦОН или отделение банка. Эта услуга доступна как для клиентов Halyk, так и для тех, у кого есть подобный счет в другом казахстанском банке. Открыть счет впервые также возможно через приложение.

Откройте приложение Halyk Homebank и зайдите в раздел «Госуслуги». Далее откройте «Получение пенсии/пособия в Halyk», выберите «Использовать имеющийся или открыть новый счет в Halyk», подтвердите свое согласие на формирование заявки при помощи SMS-сообщения и завершите формирование заявки.

После подтверждения уполномоченного госоргана следующее зачисление пенсии или пособия будет произведено уже на новый счет в Halyk Bank.

Новый сервис Halyk Bank разработан и внедрен при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») и АО «Центр развития трудовых ресурсов».