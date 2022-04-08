В Казахстане изменились санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования

В частности, на территории объектов не допускается размещение зданий, построек и сооружений, функционально не связанных с образовательным процессом.

Также изменения касаются снабжения организации образования горячей водой, оборудования теплых санитарных узлов.

«При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения устанавливаются водонагреватели. Горячая и холодная вода подводится ко всем ваннам, душевым, прачечным, умывальникам, в том числе в санитарных узлах, обеденных залах, в местах проживания, в помещениях медицинского назначения, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. Не допускается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей», – говорится в документе.

Отдельно оговаривается установление теплых туалетов.

Так, в неканализованной местности устанавливаются теплые санитарные узлы (1 на 75 человек) и наливные умывальники (1 на 30 человек).

Как следует из правил, теплые санитарные узлы имеют надземные помещения и выгребную яму из водонепроницаемого материала. Уборку теплых санитарных узлов проводят ежедневно с использованием дезинфицирующих средств. Выгребную яму своевременно очищают.

При этом в проектируемых, строящихся и реконструируемых объектах образования в неканализованной и частично канализованной местности санитарные узлы, в том числе теплые санитарные узлы, должны располагаться в здании объектов.

Правила также устанавливают новые требования к наполняемости групп (классов) общеобразовательных и специальных организаций образования.

Приказ вводится в действие с 6 июня 2022 года.