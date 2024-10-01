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В Казахстане изменились санитарные требования к вузам, колледжам и школам

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 14:42 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения приказом от 25 сентября 2024 года внес изменения в санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", сообщает Zakon.kz.

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, реконструкции, эксплуатации, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию, ремонту и содержанию, условиям проживания, питания, обучения и производственной практики, производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала, медицинскому обеспечению обучающихся и воспитанников на объектах образования независимо от форм собственности.

В некоторых нормах и требованиях произошли изменения.

Так, говорится, что площади помещений учебных кабинетов и аудиторий организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО), технического и профессионального образования (ТиПО), послесреднего образования (ПО), определяются:

  • не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося – для 12-15 мест;
  • 2,2 кв. м на одного обучающегося – для 16-25 мест;
  • 1,8 кв. м на одного обучающегося – для 26-49 мест;
  • 1,5 кв. м на одного обучающегося – для 50-75 мест;
  • 1,3 кв. м на одного обучающегося – для 76-100 мест;
  • 1,2 кв. м на одного обучающегося – для 100-150 мест;
  • 1,1 кв. м на одного обучающегося – для 150-350 мест;
  • 1 кв. м на одного обучающегося – для 350 и более мест.

Учебная нагрузка обучающихся организаций образования, реализующих образовательные программы ТиПО, послесреднего и высшего образования, устанавливается государственными общеобязательными стандартами дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

В правилах уточняется, что в санитарных узлах объектов должны быть установлены унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. Санитарные узлы обеспечиваются туалетной бумагой.

В объектах для предшкольных классов устанавливаются детские унитазы. При этом унитазы для обучающихся и воспитанников, размещаются в кабинах с дверями.

Вместе с тем правила дополнены пунктом, который вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Он предусматривает, что санитарные узлы должны соответствовать требованиям национального стандарта СТ РК 3845-2023 "Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности."

Допускается размещение объекта для проживания обучающихся и воспитанников в отдельно стоящих зданиях, во встроенно-пристроенных зданиях, а также смежно с учебными корпусами.

Площадь в спальных помещениях устанавливается не менее 4 кв. м на одно место, в школах-интернатах для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами — 4,5 кв. м.

При этом в общежитиях для обучающихся ТиПО, ПО и ОВПО площадь на одного человека предусматривается не менее 6 кв. м.

Также говорится, что в общежитиях для обучающихся всех типов организаций образования устанавливается один душ, одна умывальная раковина и один унитаз на 4-6 человек.

Женская кабина личной гигиены предусматривается из расчета одна кабина на 50 человек и оборудуется унитазом, биде, душем и умывальной раковиной.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что места в казахстанских общежитиях будут предоставлять по новым правилам.

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