В Казахстане изменились санитарные требования к вузам, колледжам и школам
Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, реконструкции, эксплуатации, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию, ремонту и содержанию, условиям проживания, питания, обучения и производственной практики, производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала, медицинскому обеспечению обучающихся и воспитанников на объектах образования независимо от форм собственности.
В некоторых нормах и требованиях произошли изменения.
Так, говорится, что площади помещений учебных кабинетов и аудиторий организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО), технического и профессионального образования (ТиПО), послесреднего образования (ПО), определяются:
- не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося – для 12-15 мест;
- 2,2 кв. м на одного обучающегося – для 16-25 мест;
- 1,8 кв. м на одного обучающегося – для 26-49 мест;
- 1,5 кв. м на одного обучающегося – для 50-75 мест;
- 1,3 кв. м на одного обучающегося – для 76-100 мест;
- 1,2 кв. м на одного обучающегося – для 100-150 мест;
- 1,1 кв. м на одного обучающегося – для 150-350 мест;
- 1 кв. м на одного обучающегося – для 350 и более мест.
Учебная нагрузка обучающихся организаций образования, реализующих образовательные программы ТиПО, послесреднего и высшего образования, устанавливается государственными общеобязательными стандартами дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.
В правилах уточняется, что в санитарных узлах объектов должны быть установлены унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. Санитарные узлы обеспечиваются туалетной бумагой.
В объектах для предшкольных классов устанавливаются детские унитазы. При этом унитазы для обучающихся и воспитанников, размещаются в кабинах с дверями.
Вместе с тем правила дополнены пунктом, который вводится в действие с 1 сентября 2025 года.
Он предусматривает, что санитарные узлы должны соответствовать требованиям национального стандарта СТ РК 3845-2023 "Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности."
Допускается размещение объекта для проживания обучающихся и воспитанников в отдельно стоящих зданиях, во встроенно-пристроенных зданиях, а также смежно с учебными корпусами.
Площадь в спальных помещениях устанавливается не менее 4 кв. м на одно место, в школах-интернатах для детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами — 4,5 кв. м.
При этом в общежитиях для обучающихся ТиПО, ПО и ОВПО площадь на одного человека предусматривается не менее 6 кв. м.
Также говорится, что в общежитиях для обучающихся всех типов организаций образования устанавливается один душ, одна умывальная раковина и один унитаз на 4-6 человек.
Женская кабина личной гигиены предусматривается из расчета одна кабина на 50 человек и оборудуется унитазом, биде, душем и умывальной раковиной.
Приказ вводится в действие с 9 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что места в казахстанских общежитиях будут предоставлять по новым правилам.