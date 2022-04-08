Осадки, пыльная буря и гроза ожидаются в Казахстане

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – пройдут осадки (дождь и снег), днем на юге – сильные дожди, ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, шквал. Только в северных регионах страны отрог антициклона обусловит безветренную погоду без осадков. РГП «Казгидромет»

В Туркестанской области в горных, предгорных районах ожидается шквал, на севере, западе, в горных районах, предгорных районах – усиление ветра 15-20 м/с, на севере – с пыльной бурей.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается туман, на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе Актюбинской, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской, на юге, в горных районах Алматинской, ночью на востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на востоке – туман.

На юге Павлодарской области ожидается туман, днем на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман, на западе, юге – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе – туман.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – пыльная буря, днем – шквал.

Ночью и утром на западе Акмолинской, на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9-11 апреля.