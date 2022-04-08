16:44 08.04.2022
«Страшная и большая проблема»: обмелевший Каспий показали с высоты птичьего полета
Фото: скриншот видео
Активист Азамат Сарсенбаев из Актау опубликовал видео обмелевшего Каспийского моря. Он отметил, что жители ежегодно наблюдают, «как на глазах мелеет Каспий», сообщает Zakon.kz.
С тяжелым сердцем прошелся по некогда дну нашего Каспийского моря…Помню, как в детстве боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут можно уже пешком пройтись на 200 метров по голому камню, которые когда-то были глубоко под водой. Каждый год мы с тревогой наблюдаем, как на глазах мелеет наш Каспий. И это страшно, – подписал видео Сарсенбаев.
Да. Это самая страшная и большая проблема. Другой воды, кроме как из моря, у нас нет. Оно бесконечно уходит;
Что же будет дальше с главной достопримечательностью нашего города. Представить страшно;
Вчера тоже проходила и была в шоке, – отметили комментаторы.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем.
Каспий омывает границы Казахстана, России, Азебайджана, Туркменистана и Ирана, но самая протяженная береговая линия – на территории Казахстана. В западной части Казахстана на побережье Каспия расположены города Актау и Атырау.
Уровень воды в Каспийском море снижается с 2006 года.
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