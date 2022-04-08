Водителю «скорой» отменили штраф, наложенный по жалобе владельца джипа в Караганде

Инцидент произошел 2 апреля. Как сообщает портал «Патриот Караганды», карета «скорой помощи» остановилась возле подъезда у многоэтажного дома по ул. Гоголя, чтобы врачам было легче донести на носилках тяжело больного до спецтранспорта. В это время со двора планировал выехать водитель джипа, но «скорая» помешала его движению. После словесной перепалки он вызвал сотрудников полиции, которые привлекли водителя скорой помощи к ответственности по статье 597 Кодекса «Об административных правонарушениях» «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

Отметим, что вызову была присвоена первая категория срочности – самая сложная и экстренная.

После проверки глава Казыбекбийской районной прокуратуры Караганды Арман Аханов сообщил, что штраф отменен, и водителю «скорой» не придется его оплачивать.

Мы постоянно мониторим соцсети и увидели пост о том, что водитель скорой помощи был привлечен к административной ответственности. Мы посчитали данный материал незаконным, поскольку водители скорой помощи при определенных ситуациях имеют право отступать от правил дорожного движения, а именно – они имеют право заграждать проезд, если спасают жизнь человека. Та ситуация во дворе как раз подпадает под эту норму. Водитель скорой помощи осуществлял вызов по первой категории срочности, когда требовалась оперативная помощь больному. Он включил проблесковые маячки и ожидал врачей у подъезда. Он стоял так, как требует внутренняя инструкция, чтобы не было потеряно время. При таких вызовах дорога каждая минута, каждая секунда, – рассказал Аханов.

Несмотря на то, что у водителя «скорой» была возможность заехать в тупик, к угловому подъезду, это не стало доводом для наказания.

Если бы он отъехал, и в этот момент бы вынесли больного, он потерял бы время! Или позади ехавший Land Cruiser мог бы внезапно сломаться, заглохнуть, – отметил Аханов.

В итоге водитель джипа был оштрафован за то, что по его вине произошла задержка «скорой» и больному пришлось ждать вторую машину.