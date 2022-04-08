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19:01 08.04.2022

Житель Кокшетау разжег в доме костер и погиб

дом Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В квартире барачного дома произошел пожар. После ликвидации огня сотрудники ДЧС Акмолинской области нашли тело 49-летнего хозяина жилья, передает Zakon.kz.

Как сообщили пресс-службе ДЧС региона, трагедия произошла ночью 7 апреля.

По словам соседей, мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете как ведущий асоциальный образ жизни. В доме он разжигал костер, так как печь была разобрана, а квартира была отключена от электричества.

дом

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Отмечается, что мебель и предметы интерьера в доме отсутствовали, комнаты были забиты различным бытовым мусором.

дом

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На месте работает следственно-оперативная группа Управления полиции города Кокшетау. В целях установления причины пожара назначена исследовательская пожарная лаборатория ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Елена Беляева
Кокшетау
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