Тело мужчины нашли в горящем доме в Алматинской области

Фото: pixabay

25 февраля в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе в жилом доме дачного общества произошел пожар. На месте спасатели обнаружили тело хозяина дома, сообщает Zakon.kz.

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