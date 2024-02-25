Тело мужчины нашли в горящем доме в Алматинской области
Фото: pixabay
25 февраля в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе в жилом доме дачного общества произошел пожар. На месте спасатели обнаружили тело хозяина дома, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС пожар был с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 кв. м.
"В 04:00 пожар был локализован и в 05:03 ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома", – говорится в сообщении.
По предварительной оценке экспертов, к гибели мужчины привело короткое замыкание электропроводов.
Были задействованы 20 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, полиции, скорой помощи.
Ранее сообщалось, что хозпостройка вспыхнула в Акмолинской области.
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