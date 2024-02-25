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Тело мужчины нашли в горящем доме в Алматинской области

пожар Фото: pixabay
25 февраля в 02:49 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Райымбекском сельском округе в жилом доме дачного общества произошел пожар. На месте спасатели обнаружили тело хозяина дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС пожар был с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 кв. м. 

"В 04:00 пожар был локализован и в 05:03 ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома", – говорится в сообщении.

По предварительной оценке экспертов, к гибели мужчины привело короткое замыкание электропроводов.

Были задействованы 20 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, полиции, скорой помощи. 

Ранее сообщалось, что хозпостройка вспыхнула в Акмолинской области.

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Елена Беляева
МЧС РК Алматинская область Пожар
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