SpaceX отправила на МКС первый частный экипаж

Запуск миссии прошел в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ее трансляцию можно было видеть в прямом эфире.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 11:17 по местному времени.

В качестве командира выступил бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, который сейчас занимает пост вице-президента Axiom. В экипаж также входят второй пилот американец Ларри Коннор, канадский и израильский специалисты Марк Пати и Эйтан Стиббе. Они проведут в космосе 10 дней.

Каждый из них заплатил за свой билет около 55 млн долларов. Программа путешествия включает в себя коммерческие мероприятия, лабораторные эксперименты, а также кухню, созданную испано-американским шеф-поваром и ресторатором Хосе Андерсоном.

Запуск осуществили в рамках контракта между НАСА и компанией Axiom Space. В рамках соглашения компания отправит на МКС две группы космических туристов.