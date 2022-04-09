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07:38 09.04.2022

SpaceX отправила на МКС первый частный экипаж

SpaceX запустила корабль с частным экипажем Фото: Instagram/spacex
Компания SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon. Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) полностью частный экипаж миссии Axiom 1, сообщает Zakon.kz.

Запуск миссии прошел в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ее трансляцию можно было видеть в прямом эфире.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 11:17 по местному времени.

В качестве командира выступил бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, который сейчас занимает пост вице-президента Axiom. В экипаж также входят второй пилот американец Ларри Коннор, канадский и израильский специалисты Марк Пати и Эйтан Стиббе. Они проведут в космосе 10 дней.

Каждый из них заплатил за свой билет около 55 млн долларов. Программа путешествия включает в себя коммерческие мероприятия, лабораторные эксперименты, а также кухню, созданную испано-американским шеф-поваром и ресторатором Хосе Андерсоном.

Запуск осуществили в рамках контракта между НАСА и компанией Axiom Space. В рамках соглашения компания отправит на МКС две группы космических туристов.

Константин Вноровский
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