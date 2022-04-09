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09:01 09.04.2022

Финал турнира памяти короля Марокко пройдет без казахстанских теннисистов

Теннис Полуфинал Марокко Фото: Instagram/andreygolubev87
Андрей Голубев и Александр Недовесов не сумели выиграть свои полуфинальные поединки на грунтовом турнире в Марокко «Гран-при Хассана II», сообщает Zakon.kz.

Андрей Голубев в паре с французом Фабрисом Мартеном уступили в полуфинале марокканских состязаний Андреа Вавассори (Италия) и Яну Зелинскому (Польша) в трех сетах – 6:7, 7:6,11:9.

Другой казахстанец, Александр Недовесов, также проиграл на стадии 1/2 финала в Марракеше. Он в дуэте с представителем Пакистана Айсамом уль-Хак Куреши не смог одолеть пару Р. Матос (Бразилия) / Д. Вега-Эрнандес (Испания) – 5:7, 6:7.

Теннис 1/4 финала США

Фото: ktf.kz

Неудача постигла также лучшую казахстанскую теннисистку в парном разряде – Анну Данилину, которая в четвертьфинале турнира на кортах американского Чарльстона вместе с Александрой Саснович из Беларуси не сумела переиграть первых сеяных Каролин Долихайд (США) и Шуай Жанг (Китай) – 3:6, 2:6.

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Куандык Шынасилов
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