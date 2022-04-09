Бой Головкина и Мураты будет судить Луис Пабон из Пуэрто-Рико
Пуэрториканцу будут помогать боковые судьи: Глен Фельдман, Роберт Хойл и Алекс Левин, все из США. Луис Пабон уже имеет работы на боях Головкина, когда он выходил с Маклином и Адамом в Монако.
Помимо этого, Пабон обслуживал два поединка Мураты, первый бой с Н'Жикамом и реванш с Брантом. Судья у ринга Фельдман работал на втором поединке Головкина и Канело, тогда он поставил ничью – 114-114. На его счету также бои Головкина против Маклина, Росадо и Лемье (отдавал все раунды Геннадию к моменту остановки боев).
Роберт Хойл судил бой Головкин – Рубио (отдал первый раунд Геннадию) и три поединка Мураты (всегда отдавал победу японцу).
Алекс Левин работал на встрече Головкин – Шеремета.
Фото: Instagram/gggboxing
Поединок Головкин – Мурата рассчитан на 12 раундов, с правом завоевать три титула.
Казахстанские болельщики бокса смогут посмотреть данный бой в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Встреча GGG – Мурата начнется в 19:00.
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