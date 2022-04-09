Бой Головкина и Мураты будет судить Луис Пабон из Пуэрто-Рико

Пуэрториканцу будут помогать боковые судьи: Глен Фельдман, Роберт Хойл и Алекс Левин, все из США. Луис Пабон уже имеет работы на боях Головкина, когда он выходил с Маклином и Адамом в Монако.

Помимо этого, Пабон обслуживал два поединка Мураты, первый бой с Н'Жикамом и реванш с Брантом. Судья у ринга Фельдман работал на втором поединке Головкина и Канело, тогда он поставил ничью – 114-114. На его счету также бои Головкина против Маклина, Росадо и Лемье (отдавал все раунды Геннадию к моменту остановки боев).

Роберт Хойл судил бой Головкин – Рубио (отдал первый раунд Геннадию) и три поединка Мураты (всегда отдавал победу японцу).

Алекс Левин работал на встрече Головкин – Шеремета.

Фото: Instagram/gggboxing

Поединок Головкин – Мурата рассчитан на 12 раундов, с правом завоевать три титула.

Казахстанские болельщики бокса смогут посмотреть данный бой в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Встреча GGG – Мурата начнется в 19:00.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.