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11:07 09.04.2022

Бой Головкина и Мураты будет судить Луис Пабон из Пуэрто-Рико

Бокс Рефери Головкин и Мурата Фото: wbaboxing.com
9 апреля в японской Сайтаме состоится поединок в среднем весе, в котором сойдутся чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и обладатель пояса WBA Super Риото Мурата. Организаторы боя объявили имя рефери, который будет работать на ринге, это Луис Пабон, сообщает Zakon.kz.

Пуэрториканцу будут помогать боковые судьи: Глен Фельдман, Роберт Хойл и Алекс Левин, все из США. Луис Пабон уже имеет работы на боях Головкина, когда он выходил с Маклином и Адамом в Монако.

Помимо этого, Пабон обслуживал два поединка Мураты, первый бой с Н'Жикамом и реванш с Брантом. Судья у ринга Фельдман работал на втором поединке Головкина и Канело, тогда он поставил ничью – 114-114. На его счету также бои Головкина против Маклина, Росадо и Лемье (отдавал все раунды Геннадию к моменту остановки боев).

Роберт Хойл судил бой Головкин – Рубио (отдал первый раунд Геннадию) и три поединка Мураты (всегда отдавал победу японцу).

Алекс Левин работал на встрече Головкин – Шеремета.

Бокс Бой Головкин-Мурата

Фото: Instagram/gggboxing

Поединок Головкин – Мурата рассчитан на 12 раундов, с правом завоевать три титула.

Казахстанские болельщики бокса смогут посмотреть данный бой в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Встреча GGG – Мурата начнется в 19:00.

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Куандык Шынасилов
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