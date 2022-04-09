Программа бесплатного чипирования домашних животных стартовала в Алматы

В этом году в городе программой планируется охватить 15 тыс. домашних питомцев.

Процедура чипирования проводится ветеринарными врачами КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба».

В целях создания благоприятных условий для владельцев животных ветеринарной службой планируется подворный обход частного сектора и организация работы выездных бригад по чипированию совместно с районными акиматами.

Любой житель города Алматы может провести чипирование своего питомца, подав заявку в сall-центр ветеринарной службы +7 708 595 64 01. Возрастное ограничение: по достижении двухмесячного возраста.

Как отметили в пресс-службе акимата, процедура чипирования является наиболее эффективной мерой в борьбе с растущей численностью бездомных животных. Среди факторов, влияющих на количество бродячих животных, выделяют безответственность со стороны владельцев (выброшенные животные постоянно пополняют ряды бродячих), бесконтрольное разведение и др.

Напомним, что согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» от 30 декабря 2021 года чипирование домашних животных в республике станет обязательным с 1 сентября 2023 года.

Чипирование – это электронная идентификация животных (собак, кошек), представляющая собой имплантацию животному микрочипа с уникальным индивидуальным 15-значным номером.

Вся информация о животном (уникальный код) и его владельце вносится в городскую базу данных Pet Control. Программа необходима для достоверного учета животных в городе и оперативного поиска владельцев потерявшихся питомцев.