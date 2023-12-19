В Алматы продлили программу бесплатной стерилизации кошек и собак

В рамках "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы" продолжается бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении городского акимата за 19 декабря 2023 года отмечено, что в рамках программы планируется охватить около 9 тысяч собак и кошек.

Стоит отметить, что данная услуга доступна в следующих ветеринарных клиниках города:

Ветеринарная клиника "Барыс" адрес: пр. Райымбека, 223 "Б", тел: 8 (707) 123-49-00. Ветеринарная клиника "DOG Premium" адрес: ул. Грибоедова, 105, тел: 8 (707) 339-33-28, 8 (727) 339-33-28. Ветеринарная клиника "DOG Premium" адрес: ул. Зимняя, 1 Б, тел: 8 (727) 252-70-24, 354-33-23, 8 (707) 277-56-19. Ветеринарная клиника "Банзай" адрес: ул. Сейдимбека, 26 А, тел: 8 (707) 523-73-73

"Услуги в данных клиниках будут оказаны в рамках программы до 31 декабря 2023 года", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы будут бесплатно стерилизовать и кастрировать домашних животных по госпрограмме с сентября по декабрь.