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09:43 09.04.2022

«Сәлеметсіз бе»,«Рақмет сізге»: как встречали Димаша в аэропорту Дюссельдорфа

Димаш Кудайберген, фанаты, германия Фото: dimashnews.com
8 апреля казахстанский артист Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур ARNAU, который был перенесен в 2020 году в связи с начавшейся пандемией коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

По информации dimashnews.com, утро в аэропорту Дюссельдорфа началось со счастливых улыбок, казахских песен и непередаваемой атмосферы, которой был наполнен каждый уголок — так тепло и ярко встретили Димаша поклонники его творчества.

Димаш, Дюссельдорф, фанаты

Фото: dimashnews.com

Фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.

фанаты, димаш, германия

Фото: dimashnews.com

«Сәлеметсіз бе» («Здравствуйте!»), «Рақмет сізге» («Спасибо вам!»), — слова на казахском языке от поклонников из разных стран звучали особенно трогательно.

фанаты, димаш, германия

Фото: dimashnews.com

димаш, фанаты

Фото: dimashnews.com

Димаш, фанаты, аэропорт, германия

Фото: dimashnews.com

фанаты, димаш, подарок, германия

Фото: dimashnews.com

Димаш обменялся подарками с юной поклонницей.

Анастасия Стативкина
Кудайберген Димаш Германия
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