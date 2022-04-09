09:43 09.04.2022
«Сәлеметсіз бе»,«Рақмет сізге»: как встречали Димаша в аэропорту Дюссельдорфа
Фото: dimashnews.com
8 апреля казахстанский артист Димаш Кудайберген прилетел в Германию, чтобы продолжить свой концертный тур ARNAU, который был перенесен в 2020 году в связи с начавшейся пандемией коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.
По информации dimashnews.com, утро в аэропорту Дюссельдорфа началось со счастливых улыбок, казахских песен и непередаваемой атмосферы, которой был наполнен каждый уголок — так тепло и ярко встретили Димаша поклонники его творчества.
Фото: dimashnews.com
Фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.
«Сәлеметсіз бе» («Здравствуйте!»), «Рақмет сізге» («Спасибо вам!»), — слова на казахском языке от поклонников из разных стран звучали особенно трогательно.
Фото: dimashnews.com
Фото: dimashnews.com
Фото: dimashnews.com
Фото: dimashnews.com
Димаш обменялся подарками с юной поклонницей.
Фото: dimashnews.com