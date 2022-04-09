«Сәлеметсіз бе»,«Рақмет сізге»: как встречали Димаша в аэропорту Дюссельдорфа

По информации dimashnews.com, утро в аэропорту Дюссельдорфа началось со счастливых улыбок, казахских песен и непередаваемой атмосферы, которой был наполнен каждый уголок — так тепло и ярко встретили Димаша поклонники его творчества.

Фото: dimashnews.com

Фанаты из Чили, Аргентины, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Испании, Швеции, Канады, Нидерландов, Колумбии, Норвегии и других стран радостно приветствовали любимого артиста на разных языках.

Фото: dimashnews.com

«Сәлеметсіз бе» («Здравствуйте!»), «Рақмет сізге» («Спасибо вам!»), — слова на казахском языке от поклонников из разных стран звучали особенно трогательно.

Фото: dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Димаш обменялся подарками с юной поклонницей.