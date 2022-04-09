В правительстве обсудили меры по сдерживанию роста цен на продукты

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары составил 0,9%, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Больше всего подорожали лук — на 7,2%, морковь — 2,6%, капуста — 2,5%, картофель — 2,2%, молоко — 1,8%, мясо птицы и кефир — по 1,6%, сахар — 1,1%. В разрезе регионов больше всего цены выросли в Мангистауской области — на 2%, Северо-Казахстанской — 1,9%, Акмолинской и Кызылординской — по 1,5%. Всего с начала года рост цен составил 12,4%.

Нами продолжается координация местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Так, рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 30,8 тыс. магазинов «у дома», то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявлено 231 нарушение. В результате торговые надбавки снижены на 25%. Председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев

Фото: primeminister.kz

При этом было подчеркнуто, что работа по увеличению финансирования «оборотной схемы» в регионах идет на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд тг из запланированных 100 млрд тг. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что запасы социально-значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тыс. тонн. Сформированы запасы сахара – около 30 тыс. тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны и заключен контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии. По данным акиматов, запас картофеля по республике составляет 199 тыс. тонн, капусты – 17,2 тыс. тонн, моркови – 43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 тыс. тонн.

Фото: primeminister.kz

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин доложил о мерах антимонопольного реагирования. В 12 регионах в отношении субъектов оптовой торговли продуктами территориальными подразделениями Агентства завершен анализ, назначены проверки в отношении порядка 90 торговых рынков по фактам установления монопольно высоких цен.

Фото: primeminister.kz

Заслушав отчеты выступающих, Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее удорожание продуктов.

В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%, а также на говядину – 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана, поэтому такой рост. На «оборотную схему» выделено 1,1 млрд тг при плане 3,6 млрд тг. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тг. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава Правительства отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост на молочные продукты, кефир, творог и масло сливочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.

Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы». Однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. Поручаю до конца текущего месяца увеличить финансирование до 100 млрд тг. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнемся с повышением цен. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности. Также Минсельхозу совместно с акиматами необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции. Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.

Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат, и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится Правительством по поручению Главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. В ходе своего выступления глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируется расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.