Диетолог перечислил продукты, которые помогут легче перенести отказ от сладкого

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с интернет-изданием «Москва 24» назвал продукты, которые помогут человеку пережить сахарную «ломку».

Эксперт отметил, что стоит обратить внимание на сложные углеводы и продукты с большим содержанием хрома.

Врач рекомендует употреблять как можно больше сыра, рыбных продуктов и мяса, богатых по содержанию на вышеупомянутый хром.

Кроме того, в рацион можно добавить говяжью печень — источник магния и витамина B6. Она поможет укрепить нервную систему и уменьшит уровень стресса.

Арзамасцев указал на распространенную ошибку, которую допускают те, кто садится на диету. Многие полностью отказываются от простых углеводов, забывая при этом о сложных, которые тоже дают энергию, но при этом приносят больше пользы.

Организму не хватает энергии. Именно поэтому, так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев

Помимо всего, диетолог рекомендует осторожнее относиться к сахарозаменителям.

К примеру, калорийность фруктозы практически такая же, как сахара. Более того, она может легко привести к набору лишнего веса.

Фруктоза медленно расщепляется в организме до глюкозы. Если этой фруктозы очень много, то печень ее полностью расщепить не может. И в этом случае она будет превращаться в жиры. Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев

Вместо фруктозы можно употреблять стевию, в которой практически не содержится калорий. От нее нет пользы для организма, но и вреда она не несет.