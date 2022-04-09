Ребенок погиб в ДТП с участием трех машин и автобуса в Алматы

Автомобиль марки Hyundai Tucson, двигаясь в северном направлении, ехал в сторону ТД. Когда загорелся красный свет светофора, водитель стал поворачивать на территорию магазина, но в этот момент Hyundai Elantra ехала навстречу, по словам очевидцев, на высокой скорости. Произошло жесткое столкновение.

Фото: Zakon.kz

Hyundai Elantra стало крутить по дороге. В какой-то момент авто вылетело на тротуар, где стояла мать с ребенком.

Фото: Zakon.kz

Женщину с ребенком откинуло в сторону на несколько метров.

Фото: Zakon.kz

Между тем, Hyundai Elantra вновь развернуло на дорогу, причем, на встречную полосу.

Фото: Zakon.kz

На «встречке» легковушка столкнулась с маршрутным автобусом, а после зацепила Chevrolet Tracker.

Фото: Zakon.kz

Пострадали в аварии только пешеходы. От полученных травм скончался на месте ребенок 2013 года рождения, его мать госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Водителям, оказавшимся участниками ДТП, помощь медиков не понадобилась.