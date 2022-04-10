09:03 10.04.2022
Миротворцев из Кыргызстана наградили за участие в миссии ОДКБ в Казахстане
Фото: mil.gov.kg
Награждены военнослужащие Кыргызстана, участвовавшие в миротворческой операции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства обороны Кыргызстана, в мероприятии приняли участие министр обороны страны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, директор Ситуационного центра Администрации Президента КР Адилет Джанузаков, командование и военнослужащие в/ч 52806.
Бактыбек Бекболотов отметил высокий уровень боевой подготовки и воинской дисциплины военнослужащих при выполнении поставленных задач в составе миротворческих сил ОДКБ.
Личный состав миротворческого контингента ВС КР был награжден ценными подарками от имени главы государства.
В январе 2022 года миротворческие силы кыргызских военнослужащих охраняли ТЭЦ-2 в городе Алматы.
Фото: mil.gov.kg