Миротворцев из Кыргызстана наградили за участие в миссии ОДКБ в Казахстане

Как передает пресс-служба Министерства обороны Кыргызстана, в мероприятии приняли участие министр обороны страны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, директор Ситуационного центра Администрации Президента КР Адилет Джанузаков, командование и военнослужащие в/ч 52806.

Бактыбек Бекболотов отметил высокий уровень боевой подготовки и воинской дисциплины военнослужащих при выполнении поставленных задач в составе миротворческих сил ОДКБ.

Личный состав миротворческого контингента ВС КР был награжден ценными подарками от имени главы государства.

В январе 2022 года миротворческие силы кыргызских военнослужащих охраняли ТЭЦ-2 в городе Алматы.