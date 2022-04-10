Большегруз из России сгорел на трассе в Туркестанской области

9 апреля примерно в 21:00 на пульт «102» Байдибекского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 73 км трассы Самара – Шымкент возле села Жиенкум горит грузовой автотранспорт.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела.

Выяснилось, что у грузовика Volvo, направлявшегося из России в Таджикистан, загорелся баллон прицепа.

В результате самовозгорания большегруз полностью сгорел вместе с грузом бытовой техники. Пострадавших нет, только материальный ущерб. Водитель успел покинуть фуру вместе с документами. Пожар ликвидирован. Дорога расчищена и движение открыто. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Факт зарегистрировали в Байдибекском РОП. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.