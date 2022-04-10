Из-за паводков эвакуированы жители села в ВКО

Утром 9 апреля вода поднялась и затопила два дома и три придомовых территории, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

Шестнадцать жителей разместились у родственников. Более пятидесяти голов скота спасатели эвакуировали в безопасное место.

Местные исполнительные органы и спасатели провели аэровизуальный мониторинг и обследование участка образования затора. По результатам было принято решение о проведении взрывных работ с целью взрыхления льда. Было использовано 2347,5 кг взрывчатых веществ. Общая площадь взрывных работ составила 6067 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

К 20:00 уровень воды поднялся, и она стала затапливать дома. Подтопило восемь домов. Из них шесть жилых и два нежилых.

Жители под контролем спасателей ДЧС ВКО и МИО покинули свои дома. Местными исполнительными органами проведены работы по возведению защитной земляной насыпи.

На месте задействованы 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, два плавсредства, 11 мотопомп, 20 сотрудников МИО и восемь единиц техники. Пресс-служба ДЧС ВКО

Для охраны общественного порядка и исключения фактов мародерства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции.

На данный момент уровень воды в поселке снижается. Произведен аэровизуальный облет местности – русло чистое.