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12:20 10.04.2022

Из-за паводков эвакуированы жители села в ВКО

Паводки, эвакуация Востояный Казахстан Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В результате затора и подъема уровня воды в реке Уба спасатели эвакуировали жителей села Речное, сообщает Zakon.kz.

Утром 9 апреля вода поднялась и затопила два дома и три придомовых территории, передает пресс-служба ДЧС ВКО.

Шестнадцать жителей разместились у родственников. Более пятидесяти голов скота спасатели эвакуировали в безопасное место.

Местные исполнительные органы и спасатели провели аэровизуальный мониторинг и обследование участка образования затора. По результатам было принято решение о проведении взрывных работ с целью взрыхления льда. Было использовано 2347,5 кг взрывчатых веществ. Общая площадь взрывных работ составила 6067 кв. м. Пресс-служба ДЧС ВКО

К 20:00 уровень воды поднялся, и она стала затапливать дома. Подтопило восемь домов. Из них шесть жилых и два нежилых.

Жители под контролем спасателей ДЧС ВКО и МИО покинули свои дома. Местными исполнительными органами проведены работы по возведению защитной земляной насыпи.

На месте задействованы 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, два плавсредства, 11 мотопомп, 20 сотрудников МИО и восемь единиц техники. Пресс-служба ДЧС ВКО

Для охраны общественного порядка и исключения фактов мародерства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции.

На данный момент уровень воды в поселке снижается. Произведен аэровизуальный облет местности – русло чистое.

Силами ДЧС ВКО организованы работы по откачке воды с подтопленных территорий, с домов вода ушла. Частично подтоплены подвалы двух жилых домов и трех придворовых территорий. Силами МИО проводится отвод воды. Пресс-служба ДЧС ВКО
Константин Вноровский
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