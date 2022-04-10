Врач объяснила связь высокого артериального давления и головной боли

Как пишет 5-tv.ru, боль любой локализации — это прежде всего стресс для организма, а на стресс он реагирует повышением артериального давления.

Учеными было отмечено, что давление может повышаться в ответ на боль от десяти до 30 мм ртутного столба от исходных параметров. Поэтому во время приступа головной боли повышается давление. Повышается в ответ на боль, но не наоборот, – пояснила Черепанова.

По словам специалиста, огромное количество людей страдает от гипертонической болезни, и не меньшее количество людей страдает от какого-либо вида головной боли. Самые распространенные – это мигрень и головная боль от напряжения.

На приеме мы встречаем множество пациентов страдающих и от гипертонической болезни, и от головной боли одновременно. При этом пациенты, страдающие от гипертонической болезни получают базисную, то есть постоянную гиппотензивную терапию, и назначает ее терапевт или кардиолог, – подчеркнула невролог.

Отмечается, что бета-адреноблокаторы или блокаторы кальциевых каналов используются в том числе и неврологами для профилактического лечения мигреней. В результате пациенты связывают ситуацию со стабилизацией давления, но, как говорит врач, на самом деле «они применяют в своем лечении препарат, который используется и для лечения давления и для профилактики мигрени, просто пациент об этом диагнозе не знает».

Эксперт резюмирует, что связь между высоким давлением и головной болью есть, но заключается она лишь в том, что артериальное давление повышается в ответ на любую головную боль.

Что же про гипертонические кризы? Действительно, голова может болеть во время резкого подъема артериального давления, но тут не стоит путаться. Давление должно повышаться до 180/120 и выше. Только тогда головная боль будет действительно связана с гипертоническим кризом, – уточнила Черепанова.

Тактика лечения в таком случае – это купирование гипертонического криза.