00:34 11.04.2022
Космонавт опубликовал видео состыковки корабля Crew Dragon с МКС
Фото: скриншот
Олег Артемьев, находящийся сейчас на Международной космической станции, опубликовал в Instagram кадры состыковки корабля компании SpaceX, передает Zakon.kz.
Стыковка задержалась примерно на 45 минут из-за технических проблем, пишет tvzvezda.ru. В момент съемки МКС находилась над центральной частью Атлантического океана.
На борту корабля – четыре космических туриста: бизнесмены Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля, каждый из которых заплатил по 55 млн долларов. Сопроводил их бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия.
Туристы проведут на станции восемь дней, после чего вернутся на Землю.