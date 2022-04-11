Космонавт опубликовал видео состыковки корабля Crew Dragon с МКС

Стыковка задержалась примерно на 45 минут из-за технических проблем, пишет tvzvezda.ru. В момент съемки МКС находилась над центральной частью Атлантического океана.

На борту корабля – четыре космических туриста: бизнесмены Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля, каждый из которых заплатил по 55 млн долларов. Сопроводил их бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия.

Туристы проведут на станции восемь дней, после чего вернутся на Землю.