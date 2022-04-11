Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:34 11.04.2022

Космонавт опубликовал видео состыковки корабля Crew Dragon с МКС

МКС Фото: скриншот
Олег Артемьев, находящийся сейчас на Международной космической станции, опубликовал в Instagram кадры состыковки корабля компании SpaceX, передает Zakon.kz.

Стыковка задержалась примерно на 45 минут из-за технических проблем, пишет tvzvezda.ru. В момент съемки МКС находилась над центральной частью Атлантического океана.

На борту корабля – четыре космических туриста: бизнесмены Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля, каждый из которых заплатил по 55 млн долларов. Сопроводил их бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия.

Туристы проведут на станции восемь дней, после чего вернутся на Землю.

Елена Беляева
Интересное
В Казахстане продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
10.04.2022
Что делать в случае укуса клеща, рассказал врач
10.04.2022
В 154 километрах от Алматы произошло землетрясение
10.04.2022
Диетолог посоветовала для похудения соблюдать «правило тарелки»
10.04.2022
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с соседями
10.04.2022
Главная Топ LIVE Все