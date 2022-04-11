Законно ли банки взимают комиссию при замене документов

Законно ли включают комиссию в размере 300 тенге при замене удостоверения личности, госпошлина которой 613 тенге. Хотя в личном кабинете eGov приходит уведомление об оплате только госпошлины 613 тенге, комиссия не отражается. Нельзя ли совершать оплату госуслуг через госорган, где не будет взиматься комиссия? – спросил мужчина.

В НАО «Правительство для граждан» ответили, что согласно закону «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами республики.

При этом уплата в бюджет суммы государственной пошлины производится путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, либо внесения ее наличными деньгами на основании бланков строгой отчетности по форме, установленной уполномоченным органом.

Вместе с тем в госкорпорации отметили, что есть возможность QR-оплаты государственной пошлины непосредственно у операторов центров обслуживания населения через приложения банков без взимания комиссии.