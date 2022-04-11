Молодой человек сорвался со скалодрома в Шымкенте

По словам Евгения Яворского, инцидент произошел вечером 10 апреля в парке «Жайлаукөл» по ул. Байдибек би.

Молодой человек 20 лет сорвался с аттракциона «Стена скалолазания». Начинается весна. Люди будут посещать развлекательные парки, водоемы. Надо провести полную ревизию всех технических средств, чтобы избежать трагедий, – написал он.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где подтвердили, что инцидент произошел 10 апреля в парке аттракционов по ул. Байдибек би.