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Законодательство РК
11:43 11.04.2022

Молодой человек сорвался со скалодрома в Шымкенте

шымкент, парк, аттракцион, мужчина, падение, полиция Фото: piqsels
В Шымкенте в одном из парков 20-летний парень сорвался со стены скалолазания. Об этом сообщил адвокат Евгений Яворский, передает Zakon.kz.

По словам Евгения Яворского, инцидент произошел вечером 10 апреля в парке «Жайлаукөл» по ул. Байдибек би.

Молодой человек 20 лет сорвался с аттракциона «Стена скалолазания». Начинается весна. Люди будут посещать развлекательные парки, водоемы. Надо провести полную ревизию всех технических средств, чтобы избежать трагедий, – написал он.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где подтвердили, что инцидент произошел 10 апреля в парке аттракционов по ул. Байдибек би.

Сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ДП Шымкента
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