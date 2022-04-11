11:43 11.04.2022
Молодой человек сорвался со скалодрома в Шымкенте
Фото: piqsels
В Шымкенте в одном из парков 20-летний парень сорвался со стены скалолазания. Об этом сообщил адвокат Евгений Яворский, передает Zakon.kz.
По словам Евгения Яворского, инцидент произошел вечером 10 апреля в парке «Жайлаукөл» по ул. Байдибек би.
Молодой человек 20 лет сорвался с аттракциона «Стена скалолазания». Начинается весна. Люди будут посещать развлекательные парки, водоемы. Надо провести полную ревизию всех технических средств, чтобы избежать трагедий, – написал он.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где подтвердили, что инцидент произошел 10 апреля в парке аттракционов по ул. Байдибек би.
Сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РК «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ДП Шымкента