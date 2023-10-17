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В Шымкенте на турнике перед школой повесился 20-летний парень

В Шымкенте на турнике перед школой повесился 20-летний парень Фото: unsplash
В Шымкенте на турнике школьной спортивной площадки повесился 20-летний парень. Трагедия произошла 17 октября в 2:20, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, в полицию Туранского района Шымкента позвонили сотрудники скорой медицинской помощи. Они сообщили, что на спортплощадке одной из городских школ по ул. Казиева обнаружено тело молодого человека.

"По предварительным данным, он совершил самоубийство. Телесных повреждений на нем не обнаружено, поэтому оснований считать это убийством пока нет. Через 15 минут после приезда полиции на место трагедии приехали друзья погибшего, долго плакали, склонившись над его телом", – говорится в сообщении издания.

По некоторым данным, скончавшийся был выпускником этой школы (информация уточняется).

Как выяснилось, погибшему было всего 20 лет. По информации издания, сотрудники полиции уже установили его личность и работают с его семьей и возможными свидетелями.

Будет проводиться проверка, в том числе вскрытие и другие экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и готовится передать собранные материалы следователям.

Корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции уточнили, по какой статье идет расследование.

"Данный факт расследуется в Туранском РУП по ст. 105 "Доведение до самоубийства" УК РК. Назначены экспертизы".Пресс-служба ДП Шымкента

16 сентября 2023 года сообщалось, что в Актобе повесился студент вуза. Известно, что парень учился на втором курсе местного университета. В среду, 13 сентября 2023 года, вечером он вышел из дома и не вернулся. 19-летнего парня нашли в петле под мостом. Подробнее тут.

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